Fernando Tejero rompe su silencio tras las fotografías con Pol Badía 'GH': "Estoy feliz y soltero"

"Estoy muy orgulloso de haber hecho esta portada. Una portada que yo he decidido,y que me aporta. Que nadie intente joderte la vida. Por cierto, estoy SOLTERO y feliz ... Muy feliz", ha escrito el actor aclarando todos los rumores que apuntaban a una supuesta relación con el exconcursante de 'GH' tras la publicación de unas imágenes en las que se les ve besándose.

La reacción de Maestro Joao a las fotografías de Pol 'GH' y Fernando Tejero

Después de que hayan salido a la luz las imágenes de Pol y el actor besándose, en 'Outdoor' hemos podido hablar con Maestro Joao para conocer su reacción . El exconcursante de 'Supervivientes' nos ha confesado lo siguiente en exclusiva: "No te puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que mi relación con Pol Badía es de verdad, de los demás no puedo hablar".

El vidente, muy sorprendido se ha sincerado comentando cómo se sentía tras la pillada de su chico y el actor: "No sé nada de esa portada ni me ha dicho nada. No hemos hablado. Ni quiero hablar ni tengo fuerzas, pero mi relación y mi historia de amor con él son de verdad. Hacíamos ocho meses de relación".