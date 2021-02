Ferre y su novia viven uno de sus momentos más dulces. Ambos presumen de su amor en redes sociales prácticamente a diario, donde han llegado a publicar fotografías que poco o nada dejan a la imaginación. Pero a pesar de este gran momento que atraviesan, eso no quita que haya ámbitos de su relación de pareja que no quieran compartir el uno con el otro. Para el exconcursante de ' Supervivientes ' su coche es uno de sus bienes más preciados y, aunque finalmente haya acabado accediendo, dejárselo a Cristina ha sido todo un reto para él.

El de Huelva siempre ha sentido una gran admiración por el mundo del motor, por eso, en cuanto ha podido, no ha dudado en ahorrar el dinero necesario para comprarse el coche de sus sueños. Un "juguete" que, como buena parte de los amantes de la automoción, era reacio a compartir. Pero el amor y la confianza en su pareja han hecho que Ferre ceda y preste a su novia su vehículo. Se trata de un turismo de alta gama de acabado negro mate que tiene al monitor de gimnasio completamente enamorado. En concreto, un Audi modelo TT; un coche no apto para todos los bolsillos, pues su precio ronda entre los 35 y los 60 mil euros dependiendo del motor y de los extras.

"Qué cochecito me he cogido", se escucha a la canaria en un vídeo compartido a través de sus historias de Instagram. "Se fía de dejarme a su bebé", escribe mientras etiqueta a su pareja junto al coche. Bien por el elevado precio o por miedo a que alguien se lo estropee, todo apunta a que Ferre no suele dejar que nadie conduzca su coche; también a que su novia llevaba mucho tiempo intentando darse una vuelta en él sin la atenta mirada del que también fuera participante de 'Super Shore'.