Fiama cuenta que le quitaron medio pulmón y confiesa su preocupación por el coronavirus: "Soy paciente de alto riesgo"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que tiene medio pulmón menos

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha desahogado largo y tendido con sus seguidores a través del ya mítico preguntas y respuestas de Instagram. Fiama ha respondido a todas las dudas de sus fans y ha confesado algo que ha dejado a todos en shock: tiene medio pulmón menos a causa de un problema de salud que afecta a un porcentaje muy bajo de pacientes en el mundo.

La expretendienta de 'MyHyV', que ha estado hablando con sus followers de la crisis sanitaria y el estado de alerta que concierne a todos los españoles, ha aprovechado estos 'stories' para hablar de por qué el Covid-19 podría tener un mayor impacto en ella.

"Mi situación no es que sea complicada, es que no sabemos lo complicada que podría llegar a ser", ha comenzado explicando ante la cámara de su móvil. "Yo tengo pulmón y medio porque me tuvieron que quitar la mitad de un pulmón con 17 años", ha contado de manera inesperada dejando a todos sus fans muy impactados y reclamando más explicaciones al respecto.

"Entendemos que una neumonía, que es lo que provoca el coronavirus, me podría afectar. Me han dicho que yo, que soy de alto riesgo, que me quede en casita", señalaba ante sus más de 426.000 seguidores. Este problema de salud no impide a la influencer hacer vida normal (cuando se puede), pero es cierto que ante una pandemia como esta tiene que tener "mucho cuidado".

Fiama, de 'La isla de las tentaciones', explica por qué le quitaron medio pulmón

Rápidamente las preguntas sobre el tema de su salud se han ido agolpando en este preguntas y respuestas y han sido muchos los que han querido saber si esa intervención fue provocada por el tabaquismo. "No, no fue por fumar. De hecho, no se sabe el porqué exacto. Es algo muy raro que le pasa a muy poquitas personas en el mundo y yo tuve la mala suerte de que me tocó", se ha lamentado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.