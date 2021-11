Fiama consigue que el novio de Alejandra Rubio hable por primera vez: "Lo que quiere todo Telecinco"

La relación entre Alejandra Rubio y Carlos Agüera cada día está más consolidada. La colaboradora de 'Viva la vida' sale desde hace pocos meses con este joven y discreto malagueño, con el que se ha dejado ver en varias ocasiones y con quien no duda en compartir románticos posts a través de sus redes. Ahora, por primera vez desde que se hiciera público su romance, el novio de Alejandra Rubio habla por primera vez sobre su relación con la joven gracias a Fiama y a su canal de mtmad.

La exconcursante de 'Secret Story' ha conseguido lo imposible: que Carlos Agüera se pronuncie por primera vez. Fiama se ha reunido con Alejandra Rubio y con un par de amigas más para resolver las preguntas de sus seguidores en su último vídeo de 'Yes to all'. Sentadas en el suelo de su vestidor, las jóvenes charlan de forma distendida mientras, entre pregunta y pregunta, la canaria pone en un aprieto a la nueva pareja de su amiga.