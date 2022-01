Gala Caldirola ha sorprendido a sus fans con su cambio de look. La conocida extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que en los últimos tiempos había lucido una larga melena ha dejado sin palabras a los 2,6 millones de seguidores que tiene en Instagram, que creen que el cambio ha sido todo un acierto.

A través de su red social, la influencer ha compartido la imagen de su impactante cambio de look. Gala Caldirola ha cortado su larga melena y se ha decantado por un corte por encima de los hombros y ha matizado y aclarado el color que lucía en los últimos meses. "Me entregué a los cambios", ha escrito junto a la imagen en la que la vemos todavía en el salón de belleza. "Gracias amigo y estilista y a tu maravilloso equipo por impulsarme al cambio con mi nuevo look. #hairstyle".