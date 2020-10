Gala Caldirola ha compartido por primera vez una fotografía junto a su hermano mellizo. Un joven fundamental en la vida de la extronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ al que no habíamos echado el ojo…hasta ahora. Con motivo de su 28 cumpleaños, la influencer ha compartido una tierna instantánea del día de su boda acompañada de un amoroso mensaje que desprende ese amor incondicional que existe entre hermanos.

Así es Merlín, el hermano mellizo de Gala Caldirola

Por lo que hemos podido cotillear en las redes sociales de Merlín Caldirola, el joven no es solo un bellezón, sino que, además, es todo un partidazo. Amante de los viajes y del arte, chef, técnico forestal, escritor “de la vida” ¡y hasta músico! Eso sí, tenemos una mala noticia: su corazón ya tiene dueña. Y no, no hablamos de Gala. Hablamos de su novia, a la que dedica todo tipo de post de lo más románticos.