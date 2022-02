Gal.la se ha sincerado sobre un problema que le fue diagnosticado en la adolescencia. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha dado un paso al frente para hablar sobre un tema por el que lleva sufriendo desde hace mucho antes de saltar a la fama. Desde su canal de mtmad, Fly Away by Ga·la, la ex de Nico ha narrado que fue diagnosticada de anorexia nerviosa y que ahora tiene necesidad de hacer su historia pública.