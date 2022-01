En el primer capítulo de Fly Away by Ga·la, la ex de Nico resuelve todas tus dudas y contesta 20 curiosidades sobre ella misma y sobre su vida privada que probablemente no sabías. Desde su verdadero nombre real y el motivo por el que decidió dejarlo atrás hasta por qué decidió llamarse tal y como la hemos conocido mediáticamente. La de Castellón también ha explicado asimismo la razón por la que su nombre no se escribe con una sola ele y por qué entre la primera y la segunda existe un punto volado.