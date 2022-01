Que Gal·la está feliz y encantada con el resultado de su operación de aumento de pecho, salta a la vista. Desde que tomara la decisión de pasar por quirófano para resaltar sus curvas, la concursante de 'La isla de las tentaciones' no ha hecho otra cosa que compartir diferentes publicaciones presumiendo de sus nuevas mamas.

Aunque la concursante de 'La isla de las tentaciones' ya había mostrado el resultado de su nuevo pecho, no ha sido hasta ahora que los fans del programa han podido comprobar las notables diferencias de su cuerpo después de pasar por quirófano para este llamativo aumento de pecho.

Aunque la novia de Nico había reconocido que ella siempre se había sentido a gusto con su físico, lo cierto es que esta cirugía de aumento de pecho no ha hecho otra cosa que mejorar su autoestima y multiplicar su amor propio. Algo que ha celebrado compartiendo una sorprendente publicación en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie .

Y es que Gal·la ha posado con el mismo corsé que hace unas semanas, justo antes de ponerse en manos de los expertos para retocar su figura. Unas fotografías con la misma prenda, pero con una gran diferencia: la talla de su pecho . A pesar de la felicidad y la ilusión con la que ha compartido estas instantáneas con las que ha presumido por primera vez del verdadero antes y después de su intervención, la joven no ha conseguido librarse de las críticas.

"He estado leyendo comentarios y mensajes que me enviáis y en algunos de ellos me decís que antes era diferente. ¿De verdad creéis que porque una persona se opere el pecho cambia su personalidad?", se ha preguntado la influencer, que cree que hay a quien puede molestarle la seguridad en sí misma que proyecta.