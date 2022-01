Con la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' a punto de llegar a su fin, no cabe la menor duda de que Gal·la se ha convertido en uno de los personajes revelación de esta temporada. Ya no solo por su relación con Nico y por su romance con Miguel de Hoyos , que también, sino por lo mucho que ha dado de hablar tras su paso por República Dominicana.

No contenta con el impresionante resultado de su aumento de pecho , la influencer sorprendía a sus seguidores hace apenas unos días mostrando su inesperado cambio de look en el que apostaba por una melena rubia que dulcifica todavía más sus facciones y aporta a su rostro un toque de luz de lo más favorecedor.

No contenta con eso, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha regalado a los casi 200.000 usuarios que la siguen en Instagram varias fotografías inéditas de una jovencísima Gal·la Mora en la que la vemos probando diferentes tintes y arriesgando con todos los cortes de pelos habidos y por haber. Y es que, a tenor de estas imágenes, la influencer parecía no tenerle ningún miedo a los tijeretazos y a los decolorados.

Aunque la conocimos con un natural cabello castaño, Gal·la Mora también ha sido pelirroja, morena y hasta se ha atrevido a llevar el pelo negro y con flequillo recto, al más puro estilo Cleopatra. A través de las historias de su perfil Instagram, la que fuera novia de Nico ha compartido con todos estas instantáneas que no han pasado desapercibidas para nadie, pues es la primera vez que hemos podido ver a la Castellón con estos looks tan alocados y diferentes.

"No hay nada en esta vida que yo no haya probado, amigos. Una vez también intenté ser naranjita, pero eso no va a volver a pasar", ha señalado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' hacinedo un repaso de todos los looks que ha lucido en su juventud: desde el moreno oscuro, pasando por el negro, hasta el pelirrojo en su tono más anaranjado.