Gianmarco Onestini calienta motores para poner a punto un proyecto que, seguro, no le va a traer más que cosas positivas. A través de su perfil oficial de Instagram, el que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha anunciado un importante cambio en su vida . Un giro radical de los acontecimientos que no ha hecho otra cosa que revolucionar a sus seguidores.

Desde que aterrizara en España para probar suerte lejos de su tierra, Gianmarco no ha parado. Primero 'Gran Hermano VIP' y 'El tiempo del descuento y después su aventura en Honduras . Ahora, el modelo ejerce de colaborador y defensor en plató de su hermano durante su paso por 'Secret Story'. Sin embargo, el influencer no se conforma y quiere mucho más.

Cuando se trata de probar cosas nuevas y lanzarse a la aventura, el italiano no se achanta ni un ápice. Tanto es así, que ya prepara un cambio de vida que promete ser muy emocionante. "En un mundo donde todos se creen mejor que los demás, yo siempre he querido demostrar mis capacidades con los hechos y no con las palabras", ha comenzado escribiendo el que fuera pareja de Adara Molinero antes de soltar la noticia.