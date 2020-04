Gianmarco se sincera tras romper su relación con Adara: "Solo se ha enseñado lo que han querido Rodrigo y ella"

Gianmarco revela el motivo real de su ruptura con Adara

Gianmarco Onestini está roto tras su ruptura con Adara Molinero. El exconcursante de 'GH VIP' ha concedido una entrevista para ‘Lecturas’ en la que ha hablado muy claro y ha revelado los motivos reales de su decisión. Él asegura que no fueron solo los mensajes con Rodrigo los que propiciaron todo y ha respondido a las “acusaciones” de su exnovia.

Ahora, el italiano considera que ha sido “el tonto que no se enteraba de nada". Además, asegura que la sombra de Hugo Sierra continuaba acechando su relación en todo momento. Según cuenta, el actual concursante de ‘Supervivientes’ seguía rondando en la cabeza de Adara y eso hacía peligrar su felicidad, una felicidad que ya ha llegado a su punto y final.

En cuanto al tema de sus mensajes con Rodri, el influencer ha desvelado nuevos detalles y ha querido aclarar lo ocurrido dando su versión. “Estábamos en la cama abrazados y empezaron a llegar un montón de mensajes, los vimos juntos. El último era: ‘¿Cuándo nos vemos?’. No eran mensajes de amigos, se gustaban y estaban tonteando". Pero la cosa no ha quedado ahí, según él, “solo se ha enseñado una mínima parte, los que han querido ellos. Los wasaps no se han visto".

El modelo ha aclarado que él no le cogía el móvil para ver sus mensajes porque no se sabe ni su contraseña. "Me describe como malo y controlador y es mentira. La que me miraba el móvil es ella". En cuanto a su forma de actuar, ha hablado así: "Cuando uno cuenta muchas mentiras y la gente te saca pruebas que no esperas...Ella se enfada mucho, te llena de insultos y se va".

Hugo Sierra, señalado por el italiano

“Adara me dijo que le dolió no haber tenido una conversación con Hugo, que se la merecía pero que él no quiso verla”, ha explicado mostrándose muy decepcionado. Gianmarco cuenta incluso que ha tenido que “tragar con los celos” de su ex por la relación de Ivana Cardi y Hugo Sierra en ‘Supervivientes’.

"¡No entendía por qué miraba todas las cosas de Hugo como si tuviera unos celos increíbles! (...) Decía que Ivana era falsa y fea. Ponía cosas contra ella en las redes”, cuenta muy ofendido. Y es que, por sus declaraciones, parece que todo esto ha ido deteriorando su intensa y breve relación poco a poco.

Gianmarco, destrozado tras su polémica ruptura con Adara

El influencer confiesa que el dolor y la decepción que siente son muy grandes y que todo esto no va a sanar fácilmente. "Estoy muy mal, no esperaba que Adara fuera a contar tantas mentiras solo por salvar su imagen y dañar la mía, por hundirme", explica en la citada revista. "Yo iba a hacer la compra para todos con guantes y mascarillas y ella estaba casa mandando mensajes a otro chico", señala.

Gianmarco asegura que está muy triste y piensa que su exnovia le ha descrito “como a un monstruo”. Desde su punto de vista, no se merece lo que le está haciendo porque piensa que ha sido muy bueno con ella en todo momento.

Él considera que ella no era muy pasional y que es menos cariñosa. Aunque asegura que estaba contento, reconoce que le hubiera gustado tener más pasión. "Adara era bellísima. Yo quería hacer el amor todo el tiempo con ella. Una vez, lo hicimos cinco veces seguidas", relata en su entrevista.