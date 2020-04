Maestro Joao posa con su novio y manda un mensaje: "Gracias por devolverme la felicidad"

Joao ha querido dejar claro que no quería decir mucho más sobre el tema, pero que era algo evidente. “Está expuesto ahí. Cuando veáis el ‘story’ que voy a subir a Instagram os va quedar todo más claro. Lo que no voy a hacer es ir a un programa, cobrando con una entrevista, para decir que es mi pareja”, ha señalado.

El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ nos ha explicado que no ha hecho eso nunca y que no lo va a hacer ahora. “Nunca me he lucrado de una pareja mía. Se han dicho cosas de montajes y eso, pero yo jamás me he lucrado de eso y ya lo habéis visto”, ha explicado con la claridad que le caracteriza.