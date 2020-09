Gonzalo Montoya reacciona tras saber que Adelina Seres y José Sánchez han roto su relación: "El amor no existe"

La criticada reacción del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tras la ruptura de José y Adelina

Gonzalo Montoya ha conseguido dejar sin palabras a los seguidores de José Sánchez y Adelina Seres con un mensaje que ha publicado a través de las redes sociales tras su ruptura. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido públicamente unas palabras en Instagram y los fans de la pareja se le han echado encima. Su reacción ha sido muy criticada por los usuarios de la citada red social.

Hace tan solo dos días, José compartía con todos sus seguidores una desgarradora carta en la que se dirigía a Adelina y expresaba cómo se siente tras romper con ella. Sus palabras no pasaban desapercibidas para ninguno de sus seguidores, que no tardaban en enviarle cariñosos mensajes para tratar de animarle. Aunque la mayoría de comentarios que ha recibido han sido de apoyo, algunos de sus fans no han dudado en señalar que creen que es "un montaje".

Pero si hay un mensaje que nos ha llamado la atención entre todos los que ha recibido, ese es el de Gonzalo Montoya. El ex de Susana Molina, que rompió con él en 'La isla de las tentaciones', ha reaccionado a su ruptura y lo ha hecho con unas palabras que no han sido del agrado de muchos. "El amor no existe, son los padres", ha escrito el andaluz en el tablón de comentarios de la fotografía de José.

Como era de esperar, las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar y han sido varios usuarios los que han cuestionado su actitud y le han respondido a través de las redes sociales. "Vaya palabras le dedicas", "lo dice el de 'Susana no me hagas esto" o "un día te vas a tragar tus palabras" han sido solo algunas de las contundentes respuestas que ha recibido el andaluz.

