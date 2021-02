Gonzalo Montoya , exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales el motivo por el que acude al psicólogo desde hace más de un año y ha hablado del trastorno que sufre . Su ruptura con Susana Molina en ‘La isla de las tentaciones’ no es lo único que afecta a su salud mental desde que pusieron fin a su relación: padece TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que afecta directamente a su vida cotidiana. Hablamos con un psiquiatra especializado para conocer el impacto que produce en una persona adulta.

“Soy un pensador compulsivo, no todos los pensamientos que tengo son positivos, a veces son negativos y me afectan a mi vida diaria, a mi felicidad y a la de mi entorno.” continuaba el andaluz, y explicaba: “Le he ido dando solución y cada vez voy siendo un poco más feliz”, animando a todo aquel que se siente identificado a acudir a un experto, “normalizar esto era lo que quería, si tenéis este tipo de problemas u otros.”