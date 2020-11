Halloween, la temporada más terrorífica y escalofriante del año… O no. Porque sí, está bien, lo reconocemos: vuestros disfraces y maquillajes sangrientos han estado muy currados. Pero es que hay veces que no necesitamos que llegue el último día de octubre para ver imágenes de lo más aterradoras. Y si no te lo crees, ¡sigue leyendo!