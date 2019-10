La hija de Verdeliss ya se sienta sola: Recopilamos los posados familiares en las que aparecía 'flotando'

Somos muy fans de Miren . No sólo por la capacidad que ha tenido de superación y el ejemplo que ha supuesto como bebé prematura sino también porque nos ha conquistado nuestro corazoncito desde el 31 de enero de 2019, una fecha que, sin duda, Verdeliss no olvidará.

Unas instantáneas tan mágicas como surrealistas que han marcado la personalidad de la peque de la familia en redes. ¿No nos creéis? Pues mirad y seguid leyendo porque hasta la última foto no la vais a ver a la Miren completamente 'independizada'. Comenzamos...

Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss) el 2 May, 2019 a las 12:35 PDT

En una piscina, vestida de gala o en pleno campo, la bebé más famosa de Instagram nos ha conquistado con sus apariciones junto a sus hermanos. Y no, la pequeña no se encontraba en ninguna nave viajando al espacio, el secreto estaba en una 'ayudita' que conseguía colocarla justo a la altura perfecta para terminar una bonita escalera de hermanos.

Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss) el 20 May, 2019 a las 2:53 PDT

Y no, no hablamos de que esta composición era una especie de acuerdo para las fotos familiares de los hijos de la ex gran hermana porque también hemos visto como en más de una foto la peque aparecía completamente sola ¡y flotando de nuevo! Somos fans totales de ella.