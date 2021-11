El exconcursante de 'Suprervivientes' ha felicitado el cumpleaños a su hijo con una preciosa foto

Andrea Nicolás, hijo de Colate y Paulina Rubio, ha cumplido once años

Colate Vallejo-Nágera no ha podido evitar presumir de su hijo en común con Paulina Rubio. Aunque no suele mostrarle en redes sociales tan a menudo como a sus seguidores les gustaría, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a todos publicando en Instagram una fotografía de Andrea Nicolás, que ya ha cumplido once años y ha crecido mucho desde la última vez que le vimos.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' en su edición de 2019 tiene claro cuál es el verdadero amor de su vida: su hijo Andrea Nicolás. El madrileño solo tiene ojos para su retoño, que está de plenas celebraciones de su cumpleaños.

Como no podía ser de otra manera, el que fuera pareja de Paulina Rubio ha tirado la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de su pequeño (ya no tan pequeño). Y es que el hijo del exsuperviviente y de la cantante cumple once años. Una edad de lo más dulce que todavía sigue reflejando esa inocencia propia de la infancia.

Una celebración de lo más especial cargada de amor y sentimentalismo. "Mi pequeño gran amor y el motor de mi vida está hoy de cumpleaños, y ya van once", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes' junto a una tierna foto en la que sus seguidores han podido comprobar lo mayor que está Andrea Nicolás, que ya se ha convertido en todo un hombrecito de lo más entrañable.

"Mi vida cambió el día que supe que iba a ser padre", reconocía hace unos días Colate, que no podría estar más orgulloso de su retoño, que es el auténtico centro gravitatorio de su particular universo. "Con él descubrí un amor inexplicable que me hace ser cada día más fuerte para hacerle feliz y eso se ha vuelto la prioridad de mi vida por encima de todas las cosas, la felicidad de mi hijo", continuaba escribiendo en sus redes sociales, donde ha sacado a relucir su lado más cariñoso y dulce.

Y es que, cuando se trata de su hijo, las palabras brotan de el exmarido de Paulina Rubio como un auténtico aguacero. Además, la paternidad no ha sido nada fácil para él debido a la guerra judicial que mantiene con la madre de su hijo y que se ha prolongado durante más de nueve años.

Una batalla que, sin embargo, no se encuentra en pleno auge, pues el exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido no continuar con los procesos judiciales por la custodia de su hijo. Quizá, precisamente, por esa felicidad y ese bien del que hablaba anteriormente. Y es que si hay algo por lo que Colate es capaz de entregar todo, es por el bienestar de su retoño, que ha celebrado su undécimo cumpleaños bajo la atenta mirada de los seguidores en redes de su padre.