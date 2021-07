No ha sido un año fácil para Anna Ferrer ni por supuesto para Paz Padilla. Tanto madre como hija han hecho piña entre ellas, se han lanzado a nuevos proyectos con su marca de ropa 'No ni ná para superar la pérdida de Antonio Vidal. Ambas han hecho suya la máxima de 'celebra la vida' que aparece como frase de cabecera en muchas de sus prendas de ropa y, siguiendo precisamente esa manera de exprimir el tiempo, la hija de la presentadora de 'Sálvame' ha querido rendir su particular homenaje al marido de su madre en el primer aniversario de su muerte.