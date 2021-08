Los médicos suspenden la operación de Inma Campano cuando estaba en quirófano: "Me ha dado una arritmia"

"Yo me iba a hacer una reconstrucción de pecho y a quitar un poquito de barriga, pero cuando han empezado con la liposucción me ha dado una arritmia ventricular y no he aguantado ", ha explicado Inma a través de sus historias de Instagram. Esto ha hecho que la andaluza se haya sometido solo a una lipo vaser para reducir tripa y que lo otro se haya pospuesto para evitar más complicaciones. "Lo primero es la salud", ha manifestado ella cuando ha escuchado la opinión médica.

De su intervención, Inma Campano ha dado más detalles como el momento en el que se ha despertado y se ha encontrado con que su pecho estaba igual a como había entrado al quirófano. "Lo primero que he hecho al despertar ha sido mirar mis pechos y ahí es cuando me he dado cuenta de que no me había operado", ha manifestado con cierta tristeza, aunque ella mantiene que está feliz por la decisión médica y el resultado que ya se puede ir observando de la intervención.