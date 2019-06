Cristina Puyol, ex de Matamoros, responde tras las duras palabras de su hijo: "Qué pena"

Después de que Jonathan fuese expulsado de 'Supervivientes' y tras la última entrevista que ha concedido a 'Lecturas' hablando sobre la mala relación que mantiene con su madre, Cristina Puyol, la ex de Kiko Matamoros, se ha hecho eco en su perfil de Instagram de las palabras de su hijo, cargando sin filtros contra él.

"Qué pena que un hijo le haga esto a una madre por dinero, perdonar podré perdonar porque lo parí yo, pero con todo esto deja una dura cicatriz en mi vida", ha comenzado escribiendo la ex de Matamoros en su última publicación de Instagram, muy dolida por cómo ha descrito Jonathan la relación que mantiene con su madre tras su salida del concurso.

Sin pelos en la lengua, Cristina Puyol ha estallado contra el exconcurtsante de 'Supervivientes', asegurando estar muy dolida y mandándole un contundente mensaje: "No me tienes que perdonar a mí, hijo, perdónate a ti mismo por lo que estás haciendo, para que el día de mañana no te pase factura", ha comentado.