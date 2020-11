Irene Rosales, con nombre propio: de ‘salvavidas’ de Kiko Rivera a ‘influencer’ de éxito

El hijo de la tonadillera y la modelo se conocieron por Fran, un amigo en común de la pareja, pero, por primera vez, Kiko Rivera no lo tuvo nada fácil. “Me tuvo un año intentándolo, yo ya no sabía qué hacer, es muy ‘pesá’”, confesó el hermano de Isa Pantoja en ‘Mi casa es la tuya’, donde aseguró que Irene “fue un hueso duro de roer”. No obstante, después de doce largos meses de amistad y acercamiento, con un sinfín de planes y visita a Cantora incluida, Irene finalmente sucumbió a los encantos de Kiko. ¡Y hasta ahora!