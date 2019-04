Irene Rosales posa completamente desnuda en la bañera: "Mi momento"

La exconcursante de 'GH DÚO' ha mostrado una imagen de ella desnuda y muy sexy que ha conseguido el aplauso de todos sus seguidores. Irene Rosales , que es mamá de dos peques junto a Kiko Rivera , ha definido ese instante como "my moment", que ha acompañado a la fotografía.

Irene Rosales no ha dudado en compartir su fotografía más personal. La exconcursante de 'GH DÚO' ha mostrado su lado más sensual, posando, completamente desnuda, en la bañera de su casa sin ningún tipo de complejo. La imagen ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores, a la vez que también ha sorprendido al ser la mujer de Kiko Rivera una chica muy reservada en redes.

Con una foto de ella desnuda en la bañera de su casa y mirando a cámara, Irene ha querido reflejar el que considera "su momento" en su ajetreada vida en la que combina, como muchas mujeres, ser mamá y una mujer trabajadora. "My moment", ha escrito Irene en la publicación, junto a la imagen, que ha recibido más de 25 K de 'likes' y casi 500 comentarios.

Entre sus seguidores, la foto de Irene ha sido muy aplaudida y son muchos los comentarios que agradecen que Irene, que suele ser muy reservada en redes sociales, haya decidido compartir ese momento. Y no sólo sus fans, porque también algunas compañeras de reality, como Carolina sobe o Raquel Lozano, han querido aplaudir a Irene y apoyarla con sus comentarios.

La relación de la exconcursante de 'GH' e Isa Pantoja

Es verdad que Irene Rosales ha sido la protagonista de la nuevaTras las declaraciones que Isa Pantoja realizó a 'Lecturas', su revista de cabecera, en la que afirmaba que Irene tendría que aguantarla quisiera o no , la reconciliación entre los hermanos se ha producido de manera fría y motivada en pleno plató de 'Superviviventes' por la entrada de su madre al reality.

La ex gran hermana asistió este viernes al desfile de Pronovias en Barcelona y allí decidió hablar de lo que opinaba sobre las declaraciones de su cuñada, que le reprochó a su salida de la casa de Guadalix que no había contestado a su mensaje y que no había agradecido su apoyo en el concurso.