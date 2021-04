Isaac cuenta lo que Marina habla de su padre en unos audios que le envió: “Dice que está ido”

De cómo este se metió de lleno en su relación y de los enfrentamientos directos con su familia, Isaac tiene muy clara su postura: "Prefiero no responderle, porque no quiero que tenga contenido y va a ir todo en manos legales, ya está en proceso", ha confesado, además de contar que tiene unos audios de Marina en los que no deja demasiado bien a su padre.

Con esto quiere reafirmar que el padre de su ex está solo y que ni su propia hija respalda su comportamiento en la televisión y que él tiene ese material que podría demostrarlo todo, aunque por ahora no tenga pensado sacarlo a la luz. Para zanjar ese punto, Isaac ha contestado a Vier Márquez a si tendría alguna relación con Marina. Y, aunque ahora mismo no tienen ningún trato desde el debate final, él ha confesado que no le importaría abrir una puerta hacia la amistad. "De aquí a un tiempo, a lo mejor si quiere ser mi amiga y que nos llevemos bien, no voy a decirle que no".