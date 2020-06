Ismael confiesa el motivo por el que ha estado desaparecido y anuncia un cambio en su vida: "Estoy centrado en un proyecto"

Ismael , uno de los protagonistas de ‘ La isla de las tentaciones ’, ha aprovechado su última publicación de Instagram para confesar el motivo real por el que ha estado tan desaparecido durante las últimas semanas. El ex de Andrea ha posado junto a su nueva novia y ha confesado el motivo de su ausencia en el texto que acompaña a la fotografía de los dos.

“La vida compartida es mucha más vida”, ha comenzado expresando junto a una imagen con su chica. La cosa no ha quedado ahí, y el influencer ha explicado los detalles de su desaparición. Tal y como ha asegurado, todo se debe a una razón concreta que le ha llevado a estar mucho menos activo en redes.

“Últimamente estoy muy ausente en redes sociales, es debido a la siguiente situación: estoy centrado al 100% en un gran proyecto personal, que me tiene superilusionado y me asusta a su vez”, ha señalado con total sinceridad. Además, el ex de Andrea ha especificado que siempre quiso hacer algo extraordinario, “fuera de lo común”, y que si todo sale bien muy pronto lo conseguirá.