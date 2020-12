Ismael Nicolás ha reaparecido en sus redes sociales con el brazo totalmente tatuado. El que fuera concursante de la primera edición de ' La isla de las tentaciones ' ha presumido orgulloso del diseño que ha escogido para grabarse a tinta en la piel y ha conseguido dejar boquiabiertos a sus seguidores con su inesperada elección. Ya sea por su gran tamaño o por su original estilo, lo cierto es que el nuevo tattoo del ex de Andrea no ha dejado indiferente a nadie.

Aunque de momento no ha explicado los motivos que le han llevado a apostar por esta simbología, Ismael se ha tatuado dos de los elementos más significativos y sagrados de estas religiones. Por una parte, el rostro del Buda y, por otra, el elefante con cuerpo de hombre.

Sea como fuera, Ismael Nicolás parece totalmente convencido en su afán por renovar su imagen. Tras cambiar radicalmente de look, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido con el brazo totalmente tatuado. Y no con cualquier tatuaje, no. Con uno de lo más inesperado.