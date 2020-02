Israel Pita 'GH' posa con sus dos hijos: "Podríamos pasar por hermanos"

El que fuera concursante de la primera edición de ' GH ' ha derretido a sus seguidores con una foto de lo más tierna en la que muestra cómo han crecido sus dos hijos. Tanto es así, que Israel Pita ha bromeado comentando que podrían pasar, incluso, por sus hermanos. Como no podía ser de otra manera, esta instantánea ha generado todo tipo de comentarios por parte de sus 'followers'.

Desde la llegada de su hijos, el exconcursante de ' Gran Hermano' ha convertido su perfil de Instagram en todo un álbum de recuerdos de todas las experiencias que ha vivido (y vive) con sus peques. "Os pongo esta foto para que me digáis si acaso mis hijos y yo no podríamos pasar por hermanos", ha comentado el gallego en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece en el coche posando con sus dos hijos: Hugo, de 16 años y fruto de su antigua relación con la también exconcursante de la casa de Guadalix de la Sierra, Silvia Casado, y la pequeña Mía, que el próximo 12 de abril celebrará su segundo cumpleaños.

El exconcursante de 'GH' reflexiona sobre el paso de los años

"Me hago mayor", ha escrito, al mismo tiempo que ha confesado que sufre de durezas en los pies. "Eso lo tenía mi abuela”, ha bromeado el también exconcursante de 'Hotel Glam', que no desaprovecha ninguna oportunidad para poner al día de su vida a sus fans.

Además, Isra no se avergüenza a la hora de sacar a relucir su lado más romántico, dedicando a su pareja las palabras más románticas y profundas. "Yo no quiero que vivas enamorada de mí. Lo que me importa es que vivas eligiéndome. Aunque estés triste, agotada o enojada", escribía en su cuenta de Instagram hace unos meses.