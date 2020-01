Iván González 'Supervivientes' posa sin ropa y sus seguidores le critican: "Eres un vulgar"

"Me embarco en esta nueva aventura, la cual me hace mucha ilusión, en un país al cual adoro y que es como mi segunda casa, donde me pienso desnudar en cuerpo y alma", asegura Iván en el texto que acompaña a la imagen. En la cual, el joven se muestra de espaldas en una piscina como Dios le trajo al mundo y con una cerveza en la mano.