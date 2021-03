Ivana Icardi se encuentra en el ecuador de su embarazo . La modelo argentina va por el quinto mes de gestación y en su figura ya se aprecia una cada vez más abultada barriguita. Una curva con la que no puede estar más feliz y una transformación física de la que ha querido presumir ante su casi millón de seguidores.

Con un cropped top de color azul celeste y unos leggins negros. Así ha posado Ivana frente al espejo del pasillo de la casa que comparte con el ex de Adara Molinero. "Creo que ahí hay alguien", escribe junto a la fotografía en la que se la ve luciendo su embarazo. Unas palabras que probablemente hagan referencia a los movimientos y pataditas que la pequeña esté dándole desde dentro, que generalmente empiezan a notarse entre las semanas 16 y 22 del embarazo.

Ivana quiere que sus 'followers' sean partícipes en todo momento de su maternidad y no duda en compartir con ellos ecografías de su embarazo y la evolución de su cuerpo. A principios de febrero, y embarazada de 3 meses, la joven de 25 años mostró por primera vez la curva de su felicidad, que ha aumentado considerablemente en estas últimas 8 semanas.

Así es el bebé que están esperando Ivana y Hugo Sierra tras 'Supervivientes'

En su aventura en los cayos cochinos, Ivana y Hugo, que acababan de conocerse y no pudieron evitar dar rienda suelta a lo que sentían, estuvieron a punto de ampliar familia. Aunque en aquella ocasión no lo esperaban y todo quedó para ellos en un susto, con el paso de los meses la pareja ha ido consolidando los cimientos de su relación y no ha dudado en ir con todas a por el que esperan que sea el primero de muchos bebés.