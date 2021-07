Ivana Icardi habla por primera vez del acosador que tiene: "Es insufrible"

La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacer este capítulo después de el atroz asesinato de Samuel. Ivana Icardi no entiende que haya gente que arremeta o agreda a otras personas por el simple hecho de que no les guste algo. Asimismo, la influencer ha utilizado su plataforma para contar que desde enero de 2018 recibe acoso de un chico que se ha llegado a crear hasta 150 cuentas en Instagram con el objetivo de vejar, insultar y mentir sobre la argentina.

Sin embargo, no fue hasta julio de 2018 cuando Icardi decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a recolectar pruebas para denunciarle ante las autoridades de Argentina. No obstante, este tipo de delitos llegan a ser "impunes" y el acosador siguió insultando y creándose cuentas hasta el día de hoy. Y es que aunque ahora la influencer no hace caso de esos comentarios, en el pasado le llegó a influir de tal forma que esto afectaba en su día a día .

La única solución sería poner la cuenta de Instagram privada , algo a lo que ella se niega tajantemente. Ivana Icardi recibe ingresos por promociones y marcas y si lo hiciera perdería ese dinero . Por esta razón, la exconcursante de 'Supervivientes' estaría pensando en volver a denunciar a su acosador pero esta vez en España ya que no solo le salpica a ella sino que también a los de su alrededor. Por ello, la argentina pide a los que acosan que dejen de hacerlo ya que esto no va a hacer que se sientan mejor con ellos mismos.

Cuando eres famoso, como Ivana, no es oro todo lo que reluce y sino que se lo digan a Terelu Campos. La colaboradora de 'Viva la vida' contó el terror que vivió durante muchos años. "Estuve varios años amenazada por teléfono y una vez me dijo: 'Te voy a violar y me meterán a la cárcel pero merecerá la pena'. Estaba con mi hija y me horroricé. He conseguido quitarme el miedo pero jamás entro sola a ninguna parte", relató nerviosa la tertuliana.