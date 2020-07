Ivana Icardi muestra su cambio físico tras engordar 14 kilos: "Recuperé todo lo que perdí y más"

El gran cambio físico de Ivana tras engordar más de 14 kilos

Ivana Icardi ha dicho basta. Desde que llegara de Honduras, la argentina no ha hecho otra cosa que recibir un aluvión de comentarios en los que la alertaban de que cuidase su imagen tras su paso por ‘Supervivientes’. Sin embargo, la influencer se ha dejado llevar por la comida y ha llenado su estómago tras varios meses de calamidades. Ahora, cansada de las críticas, la novia de Hugo Sierra ha defendido con un posado en bikini su gran cambio físico tras haber engordado más de 14 kilos.

La ex de Gianmarco se ha visto obligada a reinvidicar su figura tras una serie de comentarios con los que no ha estado del todo conforme. Tal y como ella misma ha explicado en una publicación de Instagram (en la que ha lanzado un mensaje muy importante en este mundo dominado por lo que vemos a través de las redes), sus seguidores han estado muy insistentes con que haga dieta y cuide la figura con la que llegó de Honduras.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tras pasar varios meses sin probar bocado, Ivana ha decidido dar rienda suelta a su pasión por la comida y se ha puesto las botas. ¿El resultado? Ha engordado más de lo que había adelgazado…pero poco le importa a la influencer argentina, que ha decidido aceptar los cambios naturales de su cuerpo.

El mensaje reivindicativo de Ivana Icardi tras engordar más de 14 kilos

“¿Les soy sincera? Después de estar tres meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que me moría y no podía comer. Quizás lo hice de manera incontrolada”, ha comenzado escribiendo la ahora novia de Hugo Sierra junto a un espectacular posado en bikini durante su estancia en Mallorca.

Además, Ivana no ha ocultado que esta irremediable pasión por la comida también le ha pasado factura (en algún momento) a nivel psicológico. “Yo también me he machacado un poco algún día que otro) porque obviamente había quedado con un cuerpo mucho más estilizado y en mes y medo volví a mi cuerpo de siempre”, ha continuado reflexionando la argentina, que está feliz y orgullosa de su cuerpo.

El cambio físico de la exconcursante de 'Supervivientes'

Tanto es así, que la ex de Gianmarco ha reconocido que en cuestión de mes y medio ha recuperado los 14 kilos que había perdido tras su complicado paso por ‘Supervivientes’. “Recuperé todos los kilos que perdí y más…pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio”, ha reconocido abiertamente.

