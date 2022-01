No está siendo un comienzo de año fácil para Ivana Icardi y Hugo Sierra . Tal y como se conoció hace unos días, la pareja de exconcursantes de ' Supervivientes ' ha roto su relación para tomar algo de distancia tras el nacimiento de su hija Giorgia. Tras hacer pública esta noticia, la argentina ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje de lo más significativo que confirma el delicado momento personal que atraviesa.

Ivana y Hugo son el claro ejemplo de que a veces el nacimiento de un hijo no une, sino separa. Según explicaba la que fuera concursante de 'Supervivientes' en su perfil oficial de Instagram, desde la llegada de su pequeña no habían hecho más que discutir y la cosa se estaba tornando algo complicada entre ellos. "Los dos estábamos hartos de esto, no podíamos seguir así", aseguraba la modelo hace algunos días.