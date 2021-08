Ivana Icardi sale de cuentas y abre las puertas de la habitación de su hija Giorgia

Ya no queda nada para que Ivana Icardi y Hugo Sierra tengan en brazos a su hija Giorgia . La exconcursantes de ' Supervivientes ' sale de cuentas este lunes 2 de agosto y ya tiene todo preparado para el nacimiento de la que será su primera hija. Después de sufrir una grave complicación y acabar en el hospital, Ivana descansa en casa mientras se prepara para la llegada de la pequeña, quien ya tiene puesta a punto la que será su habitación.

Ivana ha aprovechado para enseñar la cunita en la que dormirá su recién nacida. Un modelo 'made in Italy' que la argentina y el uruguayo podrán utilizar hasta que la pequeña de el salto a su propia cama individual, ya que es expansible. "Nunca les había enseñado la cunita que le armamos a Giorgia. Viene directamente de Italia, es el modelo Capri de @feritre y además de ser ideal porque es una minicuna, a medida que la niña va creciendo la vamos a poder hacer más amplia hasta los 36 meses" explica la ex superviviente en su cuenta de Instagram. "¿Qué les parece? A mí me encanta".