"Llevaré los momentos más hermosos dentro de mí y siempre los recordaré con una sonrisa, pero a veces las cosas simplemente cambian primero y luego terminan. Lo hemos intentado y vuelto a intentar, pero lamentablemente nuestros caminos están divididos", así se despedía Luca de Ivana Mrazova y a ese adiós definitivo le acompañaba una imagen que resulta el mejor ejemplo de que el final de una relación no tiene que borrar todo el amor vivido.

La ex de Luca Onestini que define la forma de entender todo con tres palabras: "vive, ama y sonríe" trata de seguir esa máxima siempre, aunque también haya tenido sus momentos bajos. Ivana Mrazova es divertida, tal como la definen sus amigos y muy familiar. ¡Descubrimos más cosas de ella!

En el plano personal, la exnovia de Luca Onestini tiene en su familia a su mejor apoyo incondicional. La modelo es muy familiar y sabe que con el ejemplo de sus padres se tiene que tratar de mantener la amistad con las personas que han significado algo, tal como ha hecho con el nuevo concursante de 'Secret Story'. Ivana Mrazova es hija de padres divorciados, pero eso no ha impedido que siempre hayan tenido una gran relación entre ellos.

La modelo de la imborrable sonrisa, sí que ha experimentado ya lo que es el dolor en su vida. No solo la ruptura con Luca Onestini el pasado 10 de agosto le ha marcado y le ha dejado una herida abierta. Ivana Mrazova ha tenido que tirar para adelante y desde bien pequeña demostrar entereza. En la propia casa italiana de 'GH VIP', ella misma contó que con tres meses tuvo un problema cerebral y fue su madre la que no paró hasta que los médicos dieron con ello y la curaron. Un episodio que ella lógicamente no recuerda, pero que su madre le ha contado por ser su pequeño milagro.