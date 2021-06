Su situación familiar. De eso es de lo que ha querido hablar Ivana Icardi en una nueva entrega para su canal de mtmad. Tranquila y mirando a cámara, la novia de Hugo Sierra ha explicado el motivo por el que no se habla con su hermano y no se lleva bien con su cuñada. Pero, ¿qué ha pasado en su familia para que ambos estén en ese punto? Ella ha aclarado el motivo punto por punto…

Ahora, en mtmad ha decidido de manera pausada todo lo que ella piensa y exponer cuál es el motivo de su separación . “Se tiene que hacer justicia, ya no me interesa estar mendigando la relación de hermanos”, ha explicado la joven que incluso ha narrado que alguna vez le ha enviado algunos mensajes de felicitación a su sobrina pero que no ha conseguido respuesta. La exsuperviviente también ha contado todos los detalles del conflicto que tuvo con Mauro y su cuñada y ha explicado la razón de la pelea que los terminó separando hasta la actualidad:

Pero Ivana no se da por vencida. Tal y como ha contado la argentina la última vez que lo vio en el año 2017 y a partir de ahí no han vuelto a verse. Después de eso también ha habido otros detalles públicos que le ha molestado de su cuñada y que los ha expuesto punto por punto. “Me llegó una denuncia dos días antes de entrar en ‘Gran Hermano’, ha llegado a afirmar Ivana, que reconoce que no se lleva bien con su la pareja de su hermano. Aún así, ella no desiste y deja una puerta abierta para retomar la relación con ellos porque ahora lo ve todo desde otro punto: