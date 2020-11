Jennifer Baldini ha conseguido sorprender a sus seguidores con su cambio de look radical. La que fuera tronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’, a la que siempre podemos ver luciendo su larga melena lisa, ha aprovechado su viaje a Tenerife para someterse a un sorprendente cambio de imagen. A través de su perfil de Instagram, la valenciana ha mostrado el resultado.

De la noche a la mañana, la extronista de ‘MyHyV’ ha reaparecido en sus redes sociales con el pelo repleto de trenzas y ha querido que todos sus seguidores puedan verlo. Pero esto no es todo, la que fuera íntima amiga de Violeta Mangriñán, que hace unos meses fue relacionada con Gianmarco Onestini , ha acabado soltándose la trenzas y luciendo el llamativo resultado.

“Este es resultado, mirad mi pelo. Me encanta, me flipa”, ha señalado la influencer mientras presumía de sus nuevas trenzas. Sin embargo, tras compartir una encuesta con sus miles de seguidores de Instagram, con sus votos han decidido que se quite las trenzas.