Y es que, a algunos de los seguidores de la extronista de ‘MyHyV’ no les ha gustado en absoluto el resultado de su aumento de labios y han decidido criticarla. “A ver, estoy leyendo vuestros comentarios. Para que luego no digáis que no sé aceptar las críticas ”, ha comenzado expresando la joven para responder a sus detractores.

Jennifer ha agradecido que le digan que estaba más guapa antes de retocarse los labios, pero ha querido pedir respeto tras recibir numerosos mensajes despectivos. “No entiendo que me digáis que no me reconocéis. ¡Ni que me hubiera puesto la cara de otra! Para gustos, los colores. Creo que sois un poquito exagerados”, ha señalado la joven en sus historias de Instagram.