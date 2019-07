Jesé Rodríguez, ex de Aurah, presenta a su nuevo amor: "Tuyo siempre princesita"

La cosa no ha quedado ahí, el exnovio de Aurah Ruiz ha continuado publicando distintas imágenes junto a la modelo que han dejado claro que lo suyo va en serio. Además, los mensajes de cariño en redes sociales no dejan de sucederse y la parejita no esconde su amor. "Mío", le escribía Janira en una de las fotos de Jesé, que no dudaba en ponerle "tuyo siempre princesita" en otra imagen.