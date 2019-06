Jessica Bueno, espectacular tras su cambio de look: "Tomando el sol se me ocurrió asomarme a la peluquería"

¿A quién no le ha pasado alguna vez eso de tener un arrebato y cortarse el bueno? A Jessica Bueno le ha pasado durante estas vacaciones. La modelo, que está pasando unos días en las Islas Baleares junto a su marido y unos amigos, ha decidido hacerse un cambio de look y así se lo ha contado a sus seguidores. "Tomando el sol se me ocurrió la genial idea de asomarme a la peluquería del hotel un momentito, para finalmente salir una hora más tarde con nuevo corte de pelo", ha escrito junto a una imagen en la piscina del hotel con su nuevo peinado.