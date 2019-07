Un mono-faja ajustado: Jessica Bueno apuesta por su 'look' mas arriesgado y provoca criticas en las redes

La modelo ha lucido un 'look' no apto para todos los gustos que no ha convencido en redes

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido también críticas dirigidas a su cuerpo

Supervivientes', que sorprendió a sus seguidores con un Jessica Bueno siempre se ha caracterizado por ser una chica transgresora. La exconcursante de '', que sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical , le ha cogido el gustillo a eso de cortarse la melena y ha vuelto a pasar por la peluquería para acortar -aún más- la longitud de su cabello.

"Tomando el sol se me ocurrió la genial ideal de asomarme a la peluquería del hotel un momentito... para finalmente salir una hora más tarde con un nuevo corte de pelo", escribía la ex de Kiko Rivera en la foto en la que mostraba su nuevo pelo a ras de la mandíbula.

Sin embargo, no ha sido su cabello lo que ha dejado anonadados a sus seguidores, sino uno de sus últimos estilismos. La modelo ha publicado una imagen en la que aparece enfundada en lo que parece ser un mono-faja súper ajustado en color crema. Un 'look' de lo más complicado no apto para todos los gustos que no ha convencido a sus 'followers'.

"No entiendo muy bien el look... ¿No estarías más elegante con otra cosa?", "¿Es un mono lo que llevas?", "Qué horror por dios... No tienes elegancia", "¿Es un mono-faja?", "No entiendo el look... Me pierdo" o "¿Es una faja de cuerpo entero?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Pero estos no han sido los únicos comentarios que ha recibido Jessica Bueno, que también ha tenido que leer críticas dirigidas a su cuerpo, pues ha habido quienes han pensado que este ajustado 'outfit' deja a la vista la "delgadez" de la modelo: "Eres muy mona pero es una pena que estés tan delgada. Te afea. Un par de kilos de más sería estupendo", "Estás demasiado delgada. Se te ve muy flaquita", "Tipazo pero te estás quedando muy delgada... Cuidate", o "¡Qué flaca! ¿No comes?", son algunos de los mensajes que ha recibido la que fuera concursante de 'Supervivientes'. Sea como sea... ¡El rompedor 'look' de Jessica Bueno no ha dejado indiferente a nadie!

La nueva vida de la exconcursante de 'Supervivientes'

Jota Peleteiro cambió por completo la vida de Jessica Bueno. La modelo lo dejó todo para seguir a su ahora marido: hizo las maletas y se mudó a Inglaterra sin mirar atrás. Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' y el deportista acaban de cumplir cuatro años de casados; una fecha señalada en la que Jessica tuvo Conocer al futbolista. La modelo lo dejó todo para seguir a su ahora marido: hizo las maletas y se mudó a Inglaterra sin mirar atrás. Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' y el deportista; una fecha señalada en la que Jessica tuvo un detalle muy especial con su marido . La sevillana escribió una romántica carta de amor gritando a los cuatro vientos lo muy enamorada que está de su chico.