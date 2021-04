Jesús Castro, el actor que en su día enamoró a la pretendienta Anabel Hernández, tiene una nueva ilusión. Tal y como ha confirmado a través de las redes sociales, tiene una nueva pareja y no es otra que la también exparticipante de ‘MyHyV’ Alba Casillas.

Alba Casillas abandonó ‘MyHyV’ hace cinco años

El trono era un regalo para muchos, pero para Alba Casillas se convirtió en una auténtica pesadilla. No avanzaba con sus pretendientes, se enfrentaba a diario a los ganchos del programa y ese clima tan negativo provocó que su trono se estancara.

Fue tras una reunión con la organización del programa cuando la tronista decidió abdicar y dejar de reinar en Telecinco. Estaba destrozada y, entre lágrimas, se explicó con la audiencia: “Estoy como ausente, no consigo ser yo al cien por cien y estoy agobiada”, declaraba Alba Casillas.

La tronista aseguró que no estaba conociendo a nadie fuera y que jamás se había saltado las normas del programa, pese a lo que decían dos de sus enemigas, Olaya y Paula. El motivo era que no llegaba a ser ella misma, que le podían los enfrentamientos diarios con los ganchos y que, además, pensaba mucho en lo que opinaba su familia sobre ella.

“No sé cómo actuar y fuera tampoco tengo un gran apoyo. Hay padres que apoyan que sus hijos estén aquí y a los míos no les gusta”, declaró Alba Casillas, alegando que ese era uno de los motivos por el que no podía dejarse llevar del todo delante de las cámaras.

La propuesta de Toño a Alba Casillas en su último día en ‘MyHyV’

Toño aseguró que estaba bastante “decepcionado” y no entendía que la presión y las discusiones con los ganchos del programa fueran más fuertes que lo que la tronista sentía por él y que eso fuera motivo para abandonar ‘MyHyV’.

Lejos de quedarse callado, el tronista no dudó en hacerle una proposición: “Me encantaría conocerla fuera”. A lo que ella respondió que no había llegado a sentir lo suficiente por ninguno de ellos: “Ahora mismo no estoy pensando en quedar con nadie”, dijo entre lágrimas.