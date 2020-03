Jonathan 'GH' lucha por su hija y se planta ante Yoli: "Paso de ser un sumiso"

Jonathan ha explotado y parece que, esta vez, no hay vuelta atrás. Harto de la sobreexposición en las redes sociales de su hija Valeria, el que fuera concursante de ' GH ' ha tomado una firme decisión y le ha dado un ultimátum a Yoli .

"Ya no me queda otra que lucha por lo que quiero, por quien hago todo lo que hago: mi hija", ha comenzado contando a cámara el influencer, que ha decidido poner punto y final a una situación que lleva "arrastrando mucho tiempo" y de la que "nunca ha hablado".

Se trata de la exposición de los menores en el entorno online, algo que él ha vivido desde el nacimiento de su hija en sus propias carnes. "Es un tema bastante serio y duro", ha reconocido el valenciano. "Yo también tengo derecho a hablar, a decir lo que pienso y a luchar por lo que creo", ha reflexionado, asegurando que es una cuestión que ya ha tratado varias veces con su ex.

Jonathan 'GH' se queja de que Yoli nunca ha tenido en cuenta su opinión

"He hablado muchísimas veces con ella de este tema y no entra en razón. Ya paso de ser un sumiso, y menos por mi niña", ha sentenciado Jonathan, en una firme declaración de intenciones para conseguir que su hija no esté a todas horas apareciendo en las redes sociales.