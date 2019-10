Jonathan 'GH' pide perdón a Yoli y le declara su amor: "No te daría besos, pero hacíamos el amor todos los días"

Parecía que Jonathan había llegado a un punto de no retorno tras su monumental cabreo en su último capítulo de mtmad. Sin embargo, el exconcursante de ' Gran Hermano ' ha decidido leer la lista de "defectos a mejorar" que le escribió Yoli en frío, analizando cada punto, y ha llegado a la conclusión de que la madre de su hija no estaba tan equivocada.

Jonathan se presenta con un ramo de flores y Yoli cae rendida en sus redes

El que fuera concursante de 'GH' ha conseguido ablandar el corazoncito de Yoli, a la que se ha declarado abiertamente sin tapujos y sin miedo al qué dirán. Sin embargo, a pesar de todo el romanticismo del momento, la 'youtuber' le ha seguido recriminado su falta de afecto: "Muchas veces te he echado en falta", ha confesado. "No te daría besos pero hacíamos el amor todos los días, no tenías queja", se ha defendido él al escuchar sus palabras.