Jonathan 'GH' toca fondo y confiesa sus sentimientos por Yoli: "He perdido a mi familia"

Todo este tiempo le ha servido a Jonathan para darse cuenta de que sin su familia no es nada: "Una vez tuve la vida que todo el mundo sueña y ahora la he perdido", ha confesado el valenciano, que se ha lanzado en un desesperado intento de recuperar a su familia y reconquistar a Yoli a través de su nuevo canal de mtmad 'Yoli, te quiero', en el que ha confesado que echa de menos a su familia.

Los motivos por los que Jonathan quiere recuperar a Yoli

"Quiero que conozcáis al Jonathan de siempre porque nunca me he abierto a vosotros, los que no seguís en nuestro día a día, compartís nuestra vida, nos apoyáis...Creo que es el momento de que yo me abra y que sepáis mi historia y conozcáis esta parte de mí", ha comenzado explicando el exconcursante de 'Gran Hermano' en este primer capítulo.