Jonathan y Yoli ‘GH’ toman una decisión por su hija Valeria: "No la has protegido"

La drástica decisión de Jonathan y Yoli por su hija

La guerra entre Jonathan y Yoli continúa, y esta vez más ardua que nunca. La expareja de 'GH' se ha enfrentado una vez más…pero en esta ocasión ha sido por su hija Valeria. El valenciano y la de Albacete han mantenido una tensa discusión que hemos podido ver en su último capítulo de mtmad, donde han comunicado la drástica decisión que han tomado por su hija.

"Te he hecho venir aquí para hablar de un tema serio e importante, uno en el que nunca he tenido toma de decisión alguna", ha comenzado explicándole un impotente Jonathan. "Me gustaría sentarme contigo, hablarlo y, entre los dos, poder llegar a un entendimiento por el bien de todos", ha continuado el exconursante de 'Gran Hermano', que ha acusado a la influencer de no haber tenido nunca en cuenta su opinión.

La drástica medida que han tomado Jonathan y Yoli 'GH'

"Siempre has tomado las decisiones que te ha dado la gana sin contar conmigo", "no entiendo la sobreexposición de la nena en las redes sociales" o "eres así de fría y manipuladora" o "no has protegido a tu hija", son algunas de las duras acusaciones que el surfero ha lazado contra su expareja que, por supuesto, se ha defendido con uñas y dientes.