Jordi Martín asegura que Adara Molinero le agredió en Punta Cana: “Casi sale detenida”

Adara Molinero se puso violenta con Jordi Martín según las últimas declaraciones del paparazzi: "Me agredió delante de turistas extranjeros en un hotel de Punta Cana. Se molestó porque le hice un reportaje fotográfico que se publicó en una revista". Además, el excolaborador de 'Cazamariposas' asegura que "no se la llevaron detenida porque así lo decidimos el director de seguridad, su representante que me pidió que no denunciara y yo".