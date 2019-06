Jorge Javier Vázquez se sincera hablando de Mila Ximénez y Ana Rosa Quintana: "Están viviendo una segunda juventud"

Tal y como ha contado, el pasado martes celebraron el cumpleaños de Mila y fueron a cenar junto con Anabel Pantoja y otras amigas. El presentador de 'Supervivientes' ha explicado que salir con Mila pletórica es siempre un gusto porque "cuando está de buenas es muy divertida". Aún así, Jorge piensa que cuando está cabreada te partes de risa, algo que no pasó en esta ocasión.

Esta anécdota hace que Jorge Javier acabe compartiendo su reflexión sobre Ana Rosa y Mila, que para él están viviendo una segunda juventud. "No hay más que verlas. Pero es que, además, la relatividad de la edad la estoy viviendo en mis propias carnes. Se me rifan. Me lo quitan de las manos. Ana Rosa nos hace entrega de una caja de cerezas de su finca, yo intento preguntarle cómo hace para sacarle tanto partido al tiempo porque, a su lado, la mayoría somos unos vagos redomados", explica.