Pedro Jiménez 09 DIC 2025 - 23:09h.

Helena ya avisaba al descubrir que el veto de los chicos desde 'Villa Montaña' iba dirigido a su tentador, Barranco, el cual le ha impedido estar 24 horas en la villa: "Le voy a coger con más ganas". Y parece que así ha sido. Los acercamientos de ambos desde que Barranco ha regresado con sus compañeros son cada vez mayores... tanto que ya podemos decir que han sobrepasado todos los límites, protagonizando una fogosa escena de sexo.

"Luego nos vamos a duchar tú y yo y te voy a poner así jaboncito en la cabeza...", le ha dicho Barranco a Helena en una de las fiestas de los chicos en República Dominicana. Helena se ha mostrado directa y concisa con sus palabras: "Tú estás flipando". Barranco ha tildado la propuesta que le acababa de plantear de "bonita" y Helena parecía sentenciar ese plan: "Yo no voy a hacer nada aquí". Barranco se hacía el loco: "¿Nada de qué?".

Pero la tensión sexual entre ellos salta a la vista: solo hay que ver cómo se miran, los gestos que tienen y los intercambios de palabras que mantienen para saberlo.

Y es que, como quien dice, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Una tensión que ha ido subiendo cada vez más, sobre todo en un momento dado cuando Helena le ha hecho a Barranco un sensual baile, aumentando como nunca la temperatura en 'Villa Playa'... y también la temperatura en Barranco.

Barranco y Helena protagonizan una fogosa escena de sexo

Hasta que finalmente, llegado el momento de dormir, Barranco y Helena se han metido en la cama al acabar la noche y se han fundido en apasionados besos. Besos con sabor a... sexo, ya que se han dejado llevar bajo las sábanas y ninguno de los dos ha podido evitar sobrepasar todos los límites. Un acto que ha hecho estallar la 'luz de la tentación' en 'Villa Montaña'.

"Me va a dar un jamacuco. Te lo juro por mi madre", ha dicho Barranco, reaccionado a la escena de sexo que había tenido con Helena hace escasos segundos. Y es que, como bien ha dicho Helena ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9', "ha pasado lo que tenía que pasar".