Jorge Javier Vázquez canta 'Yo quiero bailar' con Sonia y sustituye a Selena: "Imposible superar este dueto"

Jorge Javier Vázquez sustituye a Selena y canta con Sonia el mítico 'Yo quiero bailar'

Para ello, ella misma ha contactado con Jorge Javier Vázquez y, juntos, nos han regalado una versión a piano que difiere mucho del éxito original. “Grandes artistas me han pedido que cante con ellos y siempre me he negado. Hasta que @soniamadoc me propuso hacer una versión de ‘Yo quiero bailar’ coincidiendo con el veinte aniversario de su lanzamiento”, ha escrito el catalán junto al vídeo en el que se puede ver cómo ambos artistas cantan el éxito de princios de los dos mil a piano