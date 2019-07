Jorge Javier Vázquez confiesa su estrés post traumático: "Han sido meses de tristeza incontrolable"

Jorge Javier ha vuelto a abrirse en canal para confesar las duras secuelas que le han quedado a nivel psicológico: "Recuerdo que incluso un día llamé al neurocirujano para preguntarle si lo que me estaba sucediendo era normal y su respuesta afirmativa me tranquilizó. Lo más complicado ha sido enfrentarse a esa sensación –no sé si cierta o no– de que no puedes elegir la vida que llevas sino la que te impone la salud. Se instala así una sensación cercana al fracaso, a la derrota", escribe el conductor de 'Supervivientes'.

Sin embargo, Jorge también ha aprovechado este escrito para tranquilizar a sus seguidores, pues su psicóloga le ha asegurado que el sentirse así es algo completamente normal: "Pero todo esto es lo usual, dicen. Mi psicóloga lo define como estrés post traumático y, a mí, saber que todo está dentro de la normal me produce mucho bienestar, aunque el concepto de ‘normalidad’ siempre me ha parecido muy inquietante".

El presentador de 'Sálvame' recupera, poco a poco, la normalidad

Suspender su gira teatral fue uno de los golpes más duros para Jorge Javier, que incluso ha señalado que desde ese momento dejó de escuchar música: "No podía, me ponía triste, me recordaba a los escenarios, y no podía soportar pensar que durante un tiempo iba a estar alejado de ellos. El silencio se instaló en mi vida. A veces también la desesperación y una pena muy grande".